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Таварес и Стоун сыграют за сборную Канады на ЧМ-2019

Таварес и Стоун сыграют за сборную Канады на ЧМ-2019
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес и форвард «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун сыграют за сборную Канады на чемпионате мира в Словакии, сообщил в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.

28-летний Таварес в 82 матчах регулярного сезона набрал 88 очков – 47 голов и 41 результативная передача при показателе полезности «+19». В плей-офф на его счету 5 (2+3) баллов и «-5».

26-летний Стоун в ходе сезона сменил «Оттаву Сенаторз» на «Вегас». В регулярном чемпионате нападающий провёл 77 матчей, набрав в них 73 (33+40) балла при показателе полезности «+4» и пяти минутах штрафного времени. В семи матчах плей-офф Стоун забил шесть голов.

Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

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