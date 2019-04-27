Торнтон — третий действующий игрок НХЛ, сделавший 100 голевых передач в плей-офф

«Сан-Хосе Шаркс» обыгрывает «Колорадо Эвеланш» в первом матче второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. После двух периодов команда Питера Дебура ведёт со счётом 4:2.

Ветеран «Шаркс» Джо Торнтон отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, которая стала для легендарного канадца 100-й за карьеру в плей-офф. Торнтон — третий действующий игрок НХЛ, добравшийся до этой отметки. Первое место среди продолжающих карьеру игроков занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (120 голевых передач), следом располагается Евгений Малкин (105). Всего за историю лиги Торнтон стал 24-м игроком, кому покорился этот рубеж.

«Колорадо» вёл 2:1 по ходу второго периода, однако «акулам» удалось забросить три шайбы за девять минут. Отличились Торнтон, Кевин Лабанк и Брент Бёрнс.

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