Лабанк пробросил шайбу между ног Рантанена и вывел «Сан-Хосе» вперёд

В первом матче серии полуфинала Западной конференции «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Колорадо Эвеланш». В начале третьего периода «акулы» ведут в счёте — 4:2. Они дважды отыгрывались, а под занавес второго игрового отрезка вышли вперёд, проведя две результативные атаки.

На 37-й минуте отличился форвард «акул» Кевин Лабанк. Он въехал в зону соперника, обыграл Микко Рантанена, пробросив ему шайбу между ног, и поразил ворота Филиппа Грубауэра.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Для Лабанка это шестое очко в восьми матчах плей-офф – три гола и три результативные передачи. В 82 матчах плей-офф на его счету 56 (17+39) баллов.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Сан-Хосе» взял верх в семиматчевом противостоянии с «Вегас Голден Найтс».