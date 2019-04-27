Видеообзор первого матча серии между «Айлендерс» и «Каролиной»

В первом матче серии полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на выезде в первом овертайме взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:0.

Три периода вышли безголевыми, а на пятой минуте первого овертайма победу «Каролине» принёс Джордан Стаал. Ассистентами выступили Нино Нидеррайтер и Бретт Песке. Главными героями встречи стали вратари. Голкипер «ураганов» Петр Мразек, ставший первой звездой матча, оформил шат-аут, отразив 31 бросок. На счету Робина Ленера 31 сейв после 32 бросков.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Андрей Свечников участия в матче не принимал.

«Каролина» повела в серии до четырёх побед. Следующий матч состоится в Нью-Йорке завтра, 28 апреля. Начало – в 22:00 мск.