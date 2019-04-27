Бриндамор: Свечников близок к возвращению, но у нас пока не было тренировок

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Роб Бриндамор после победы в первом матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 ОТ) поделился мнением о состоянии форварда Андрея Свечникова.



«Мы просто не можем сейчас тренироваться! У нас не хватит ребят. Да и в это время года даже не знаю, что можно сделать на тренировке. Наши тренировки – это просмотр видео. Было бы неплохо провести нормальную тренировку, но мы закончили первый раунд слишком поздно, чтобы у нас была такая возможность.



Свечников близок к возвращению. Думаю, он уже поправился, но у нас не было тренировок, чтобы он смог почувствовать себя комфортно. Мы не будем ставить его в состав, пока он не почувствует себя комфортно», — приводит слова Бриндамора официальный сайт клуба.

«Каролина» без Свечникова обыграла «Айлендерс» и повела в серии