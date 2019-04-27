«Амур» подписал новые контракты с голкиперами Аликиным и Киселёвым

Хоккейный клуб «Амур» подписал новые контракты с голкиперами Евгением Аликиным и Евгением Киселёвым, информирует официальный сайт команды из Хабаровска. Оба хоккеиста поставили подпись под контрактами сроком на два сезона.



24-летний Аликин выступает за «Амур» с 2015 года. В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги голкипер провёл 31 игру, отразив 91.4% бросков при коэффициенте надёжности 2,66 и одном матче на ноль.



Евгений Киселёв в марте 2019 года стал победителем Зимней Универсиады в составе сборной России. Дебютировал за «Амур» в КХЛ в сезоне-2017/18. В минувшем чемпионате 21-летний голкипер сыграл 17 матчей за клуб-партнёр хабаровчан в ВХЛ — «Сокол», отразив 93.4% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,74.



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