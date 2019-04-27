Уильямс: игра «Айлендерс» может смутить любого, нужно не поддаваться панике

Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Джастин Уильямс поделился впечатлениями от победы в первом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 ОТ).



«Айлендерс» играли правильно, не давали нам времени и пространства, блокировали броски. Это может смутить любого соперника. Главное не поддаваться панике, и тогда всё будет в порядке. Если надо, сыграем все матчи серии с таким же счётом. Надо терпеть», — приводит слова Уильямса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Три периода вышли безголевыми, а на пятой минуте первого овертайма победу «Каролине» принёс Джордан Стаал. Ассистентами выступили Нино Нидеррайтер и Бретт Песке. Главными героями встречи стали вратари. Голкипер «ураганов» Петр Мразек, ставший первой звездой матча, оформил шат-аут, отразив 31 бросок. На счету Робина Ленера 31 сейв после 32 бросков.

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