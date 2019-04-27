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Стаал — о своей голевой серии: не знаю, как получается, но грех жаловаться

Стаал — о своей голевой серии: не знаю, как получается, но грех жаловаться
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Джордан Стаал поделился впечатлениями от победы в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 ОТ). Форвард забивает на протяжении трёх матчей, две его шайбы оказались победными.

«Шайба отскочила от лицевого борта и оказалась у меня. Даже не понял, как она попала мне на клюшку.

Голевая серия? Стараюсь забивать, чтобы выиграть. Не знаю, как у меня это получается, но грех жаловаться.

Мы подошли к сегодняшней игре в хорошем настроении, понимая, что находимся на подъёме. Надо сохранить такой настрой. Будем надеяться, что удача не отвернётся от нас», – приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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