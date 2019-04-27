Видеообзор матча «Сан-Хосе» — «Колорадо» с шикарной игрой Бёрнса

В первом матче серии полуфинала Западной конференции «Сан-Хосе Шаркс» дома одержал волевую победу над «Колорадо Эвеланш» — 5:2. «Акулы» дважды отыгрывались и в итоге взяли верх.

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Счёт уже на третьей минуте открыл форвард гостей Габриэль Бурк, вскоре Густав Нюквист восстановил равновесие. В начале второго периода «лавин» вперёд вывел Колин Уилсон. До второго перерыва «акулы» провели три результативные атаки — отличились Джо Торнтон, Кевин Лабанк и Брент Бёрнс. Точку в матче поставил Тимо Майер. Бёрнс набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».



На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова «-1», 1 бросок в створ, 2 силовых приёма и 1 блок-шот за 18.11 на льду. Семён Варламов участия в матче не принимал.



Второй матч серии состоится также в Сан-Хосе 29 апреля, начало – в 2:30 мск.