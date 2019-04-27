Ленер — о голе «Каролины»: один дурацкий отскок — и они победили

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер поделился впечатлениями от поражения в первом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (0:1 ОТ).



«Один дурацкий отскок — и они победили. Мы проиграли в овертайме — 0:1. Бывает. Теперь надо выспаться, хорошо провести субботу и победить в воскресенье. Не хочется проигрывать, но и выигрывать каждый вечер у нас тоже не получится. Нам нужно взять реванш. В воскресенье будет большая игра.



Думаю, нам нужно активнее играть перед их воротами и чаще бросать. Мы слишком усложняли игру, были лишние передачи. Но это был наш первый матч за десять дней. Мы довольны тем, с какой энергией провели игру, уделяли пристальное внимание деталям», — цитирует Ленера официальный сайт лиги.

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