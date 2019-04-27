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Оши: теперь буду болеть за «Сент-Луис», пусть он возьмёт Кубок Стэнли

Оши: теперь буду болеть за «Сент-Луис», пусть он возьмёт Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал, за кого будет болеть в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Напомним, «столичные» вылетели из плей-офф, проиграв в первом раунде «Каролине Харрикейнз» (3-4).

«Теперь буду болеть за „Сент-Луис“, пусть он возьмёт Кубок Стэнли», — приводит слова Оши североамериканский журналист Крис Куч в своём «твиттере».

Напомним, Оши перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок. Оши получил травму в четвёртой игре серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», очень неудачно упав на борт после толчка со стороны Уоррена Фёгеле. После завершения пятого матча стало известно, что у нападающего «Вашингтона» диагностирован перелом ключицы.

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