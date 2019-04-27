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Подколзин выбран шестым в симуляции драфта НХЛ по версии TSN

Подколзин выбран шестым в симуляции драфта НХЛ по версии TSN
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий Василий Подколзин был выбран шестым в симуляции грядущего драфта Национальной хоккейной лиги по версии TSN. Первым был выбран американский нападающий Джек Хьюз, вторым — финский форвард Каапо Какко, третьим — канадский защитник Боуэн Байрэм. Ранее в рейтингах Подколзин занимал третью строчку.

Напомним, Подколзин пока не слишком удачно выступает на юниорском чемпионате мира 2019 года. В четырёх матчах турнира на счету нападающего лишь одна результативная передача. У Подколзина есть опыт выступлений за основную команду СКА в Континентальной хоккейной лиге, а также за молодёжную сборную на чемпионате мира.

Посмотреть фото также можно в «Инстаграме».

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