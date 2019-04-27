Торнтон: давненько я не был первой звездой матча — очень вовремя

Нападающий клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон поделился впечатлениями от победы в первом матче серии второго раунда с «Колорадо Эвеланш» (5:2).



«Мы играли для Павелски и за него. Невозможно передать, как много он для нас значит. Будем стараться выиграть как можно больше матчей, чтобы он смог вернуться на лёд в нынешнем плей-офф. Если мы будем одерживать победы, я надеюсь, что в какой-то момент он выздоровеет и сможет снова к нам присоединиться.



Я стал первой звездой встречи? Да, давненько такого не было. Очень вовремя. Сегодня мы плохо начали, но потом энергия к нам вернулась. После того меньшинства наш боевой дух заметно поднялся. Мы от этого и оттолкнулись. Хотя в следующей встрече в начале надо будет сыграть посвежее", — цитирует форварда официальный сайт лиги.

«Ему же чуть не проломили череп!». Как «Сан-Хосе» бился за своего капитана Лабанк сыграл красиво, а Торнтон вошёл в историю.