«Адлер Мангейм» выиграл чемпионат Германии восьмой раз в истории

Хоккейный клуб «Адлер Мангейм» стал чемпионом Германии, в финальной серии переиграв «Мюнхен» с общим счётом 4-1. «Мангейм» стал чемпионом впервые с 2015 года. Ранее три раза подряд обладателем главного трофея был «Мюнхен».



Главный тренер «Мангейма» — немецкий специалист Павел Гросс, ранее отработавший на протяжении восьми лет в клубе «Вольфсбург».



«Мангейм» существует с 1938 года, ранее он назывался «Маннхаймер ЕРК». Команда восемь раз выигрывала чемпионат Германии (1980, 1997, 1998, 1999, 2001, 2007, 2015, 2019), семь раз была вице-чемпионом (1982, 1983, 1985, 1987, 2002, 2005, 2012) и дважды завоёвывала Кубок Германии (2003, 2007).



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