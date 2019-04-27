Экхольм и Нюландер сыграют за Швецию на ЧМ, Форсберг и Арвидссон отказались

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» Маттиас Экхольм принял приглашение сборной Швеции сыграть на чемпионате мира 2019 года, информирует Aftonbladet. Две другие шведские звезды «Нэшвилла» — Виктор Арвидссон и Филип Форсберг — решили отклонить вызов в национальную команду.



По информации издания, действующим чемпионам мира также решил помочь нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер.



На грядущем чемпионате мира сборная Швеции будет играть в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Сборная Швеции выигрывала чемпионат мира 11 раз, в том числе в 2017 и 2018 годах.



Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

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