Третьяк: Малкина и Овечкина нужно развести по разным звеньям на ЧМ-2019

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира — 2019.



«Мне хотелось, чтобы Овечкин повторил прошлогодний успех, снова взяв Кубок Стэнли. К сожалению, не получилось. Зато теперь есть возможность участвовать в чемпионате мира, причем приехать вместе с друзьями из «Кэпиталз». Такая судьба, поймите. Мы все желали им удачи в плей-офф НХЛ. Взять Кубок Стэнли — их главная задача. Ну а теперь главная задача, если здоровье позволит, — выступать за национальную сборную. Это большая честь для каждого человека, который родился в России, где его научили играть в хоккей. Не понимаю таких людей, которые не хотят играть за свою команду.



Задача у тренеров очень сложная. Трудно отказать звездам, ведущим игрокам НХЛ. А они ведь наши игроки, из России. Нужно четко понять, кто где нужен. Выстроить правильную тактику, подобрать звенья. Может быть, Евгений Малкин не должен играть в звене с Александром Овечкиным. Они выступали вместе в Сочи — и забили по одному голу. Их надо развести, потому что Евгений Кузнецов замечательно с Овечкиным играет и знает его фирменную точку, откуда Саша бьёт. Знает его сильные стороны», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Россия собирает на ЧМ команду мечты из игроков НХЛ. Есть проблема Новичков, похоже, не будет. При таком комплектовании игрокам из КХЛ нужно при первой же возможности уезжать за океан.