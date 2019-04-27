Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира — 2019.
«Мне хотелось, чтобы Овечкин повторил прошлогодний успех, снова взяв Кубок Стэнли. К сожалению, не получилось. Зато теперь есть возможность участвовать в чемпионате мира, причем приехать вместе с друзьями из «Кэпиталз». Такая судьба, поймите. Мы все желали им удачи в плей-офф НХЛ. Взять Кубок Стэнли — их главная задача. Ну а теперь главная задача, если здоровье позволит, — выступать за национальную сборную. Это большая честь для каждого человека, который родился в России, где его научили играть в хоккей. Не понимаю таких людей, которые не хотят играть за свою команду.
Задача у тренеров очень сложная. Трудно отказать звездам, ведущим игрокам НХЛ. А они ведь наши игроки, из России. Нужно четко понять, кто где нужен. Выстроить правильную тактику, подобрать звенья. Может быть, Евгений Малкин не должен играть в звене с Александром Овечкиным. Они выступали вместе в Сочи — и забили по одному голу. Их надо развести, потому что Евгений Кузнецов замечательно с Овечкиным играет и знает его фирменную точку, откуда Саша бьёт. Знает его сильные стороны», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».
Третьяк: Малкина и Овечкина нужно развести по разным звеньям на ЧМ-2019