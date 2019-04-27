Беднар: неделю назад игроки «Колорадо» выглядели лучше, чем сейчас

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился впечатлениями от поражения в первом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс» (2:5).



«Мы хорошо играли, но надо будет обратить внимание на некоторые вещи. Нам надо прибавить в силовой борьбе, в катании. Мы неделю не играли, и некоторые ребята выглядели хуже, чем неделю назад.



Мы очень хорошо провели начало второго периода, поиграли в большинстве, но не смогли реализовать удаление на четыре минуты, бросив раз во вратаря. Сразу после этого получили атаку на наши ворота – и вот уже 2:2.



Так что в первые полчаса мы сделали много хорошего. Однако пропустили два выпада и счет стал равным. Очень неприятно, но ошибок не удастся избежать. Но совсем не понравилось, как мы играли после второй пропущенной шайбы в концовке второго периода», – цитирует тренера официальный сайт лиги.

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