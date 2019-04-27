Евгений Малкин отправился в расположение сборной России

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, простилась с мужем перед его отъездом на чемпионат мира.



«Проводили папу», — написала Анна в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Кастеровой.



В 2014 году сборная России в финальном матче чемпионата мира победила команду Финляндии (5:2). Шайба воспитанника магнитогорского хоккея стала победной для российской сборной. На том мировом первенстве Малкин провёл четыре матча и набрал 3 (2+1) очка. В последний раз Евгений выступал за Россию на Кубке мира в сезоне-2016/17.



После быстрого вылета «Питтсбурга» из плей-офф Малкин освободился для участия в чемпионате мира 2019 года и сообщил, что готов сыграть за национальную команду.



Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

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