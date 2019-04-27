Дебур: «Сан-Хосе» одержал важную победу, стартовый матч имеет значение

Главный тренер клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился впечатлениями от победы над «Колорадо Эвеланш» (5:2) в первом матче серии плей-офф.



«Сегодня мы одержали очень важную победу. Я много раз видел ситуации, когда ты играешь после эмоциональных побед в серии, проигрываешь стартовый матч и попадаешь в сложную ситуацию догоняющего. Мы понимали важность этой встречи, особенно учитывая её домашний характер. И мы знали, что первый период будет сложным. Но в нужные моменты нас выручил вратарь, а во второй половине встречи мы поймали ритм, разбегались, стали выигрывать единоборства и сделали много хорошего. Хотя в целом мы должны играть лучше и будем играть лучше в следующей встрече», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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