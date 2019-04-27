США — Россия: текстовая онлайн-трансляция полуфинала ЮЧМ начнётся в 16:30

В полуфинале юниорского чемпионата мира встретятся сборные России и США. Игра пройдёт сегодня, 27 апреля, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Напомним, в четвертьфинале ЮЧМ российская сборная разгромила Беларусь со счётом 6:0, американцы с идентичным счётом прошли команду Финляндии. У россиян на турнире — три победы из пяти возможных, сборная США пока остаётся непобеждённой.



На групповом этапе сборные России и США уже встречались. Российскому коллективу удалось захватить инициативу и забить два гола, но американцы сумели переломить ход встречи и победить со счётом 6:3.



Во втором полуфинале сыграют сборные Швеции и Канады.