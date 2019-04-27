Маклеллан — об Овечкине и Бекстрёме: с такими игроками хочется продлить контракт

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о селекционной работе клуба. Напомним, «Вашингтон» в плей-офф проиграл «Каролине Харрикейнз» (3-4).



«В плей-офф нам не хватило командной игры, самоотдачи и настроя. Контракты Бекстрёма и Холтби? Их контракты действуют ещё год, и мы с ними поговорили. Нам надо будет определиться в течение ближайшего года.



Хочу, чтобы у нас был шанс на победу, и сохранить оптимальный состав. Овечкин провёл отличный сезон, как и Бекстрём. Таких игроков хочется оставить в команде, продлить с ними контракт… Хочется, чтобы они играли как можно дольше. И нужно сделать так, чтобы у них были хорошие партнёры», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Наша ошибка, нам нет оправданий». «Вашингтон» очень сильно грустит Упустили хороший шанс выиграть второй Кубок Стэнли подряд.