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Маклеллан — об Овечкине и Бекстрёме: с такими игроками хочется продлить контракт

Маклеллан — об Овечкине и Бекстрёме: с такими игроками хочется продлить контракт
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о селекционной работе клуба. Напомним, «Вашингтон» в плей-офф проиграл «Каролине Харрикейнз» (3-4).

«В плей-офф нам не хватило командной игры, самоотдачи и настроя. Контракты Бекстрёма и Холтби? Их контракты действуют ещё год, и мы с ними поговорили. Нам надо будет определиться в течение ближайшего года.

Хочу, чтобы у нас был шанс на победу, и сохранить оптимальный состав. Овечкин провёл отличный сезон, как и Бекстрём. Таких игроков хочется оставить в команде, продлить с ними контракт… Хочется, чтобы они играли как можно дольше. И нужно сделать так, чтобы у них были хорошие партнёры», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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