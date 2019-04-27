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Бобровский: я несу особую ответственность за результат в плей-офф

Бобровский: я несу особую ответственность за результат в плей-офф
Хоккей / НХЛ

Вратарь клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился мнением о выступлении в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Мои статистические показатели в плей-офф? Они совсем не радуют. С другой стороны, я рассматриваю каждый матч как отдельную историю. Стараюсь жить одним днём.

Не думаю, что в плей-офф можно показать пальцем на одного игрока и сказать, что он играет плохо. Хоккей — командный вид спорта. Мы играем, побеждаем и проигрываем как команда. Конечно, я несу особую ответственность за результат. Но каждый год особенный.

Надо отдать должное нашим руководителям за то, что они приобрели Кинкейда. У меня появилось больше возможностей в плане подготовке к играм», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

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