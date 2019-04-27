Стал известен состав сборной России на полуфинал ЮЧМ с командой США

В полуфинале юниорского чемпионата мира встретятся сборные России и США. Игра пройдёт сегодня, 27 апреля, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стал известен состав российской национальной команды.



Сборная России:



Аскаров (Скотников);

Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;

Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;

Мухамадуллин — Ващенко, Лихачёв — Хуснутдинов — Гущин;

Брызгалов, Шешин — Мингачёв — Грошев.



Напомним, в четвертьфинале ЮЧМ российская сборная разгромила Беларусь со счётом 6:0, американцы с идентичным счётом прошли команду Финляндии. У россиян на турнире — три победы из пяти возможных, сборная США пока остаётся непобеждённой.