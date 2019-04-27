Тротц: «Айлендерс» и «Каролина» — равные соперники, но всё может измениться

Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от поражения в первом матче серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (0:1 ОТ).



«Если бы мы реализовали свои моменты в начале, была бы другая история. Их вратарь сыграл хорошо. Наш вратарь тоже был хорош.



Я бы сказал, это равные по силам команды. Они стараются играть быстро, мы тоже можем играть быстро. У обеих команд есть габаритные игроки, большие парни, есть игроки, которые хорошо понимают игру.



Мы примерно равны по силам. Но всё может измениться. Они что-то поменяют, мы что-то изменим, и все это приведет к смене баланса. Всё может измениться в одно мгновение. Мы видели такое уже в этом плей-офф», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

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