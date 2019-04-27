Женская сборная России W16 победила Францию и вышла в полуфинал Кубка Европы

В заключительном матче группового этапа на Кубке Европы среди женских юниорских команд W16 сборная России со счётом 2:0 победила команду Франции, благодаря чему с четырьмя победами и одиннадцатью очками заняла первое место в группе «Б».



С первых же секунд встречи наша сборная завладела игровым преимуществом, поэтому гол Кристи Шашкиной на третьей минуте выглядел вполне закономерно. Правда, стоит отметить, что поразить ворота француженок нашему капитану удалось, находясь в меньшинстве. Чуть позже Екатерина Давлетшина забила второй гол сборной России, на этот раз при игре в большинстве. В итоге первый период завершился со счётом 2:0 в пользу российской команды.



Во второй пятнадцатиминутке россиянки продолжили наращивать преимущество, полностью контролируя ход игры и прижав французскую команду к воротам. Наша команда создавала момент за моментом, однако здорово проявила себя голкипер соперниц Матильда Валла, отразившая 11 бросков за период и не позволившая нашей команде увеличить отрыв в счете. Не случилось заброшенных шайб и в третьем игровом отрезке, матч так и завершился со счётом 2:0 в пользу российской команды.



Эта победа позволила сборной России набрать одиннадцать очков в турнирной таблице и занять первое место в группе «Б». Завтра в 18:30 мск наши девушки сразятся в полуфинале с командой, которая финиширует второй в группе «А», а с какой именно – определится по завершении вечерних матчей.