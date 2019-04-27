Защитник «Вашингтона» Орпик может завершить игровую карьеру

38-летний защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик может завершить игровую карьеру. Хоккеист, у которого летом заканчивается контракт со «столичными», также не исключил перехода в другую команду.



«Полагаю, в целом я ещё могу играть, если смотреть на этот вопрос с точки зрения хоккея и конкуренции. Когда становишься старше, то понимаешь, как на тебя смотрят молодые парни. Значительную часть сезона я боролся с воспалением в колене, что не очень мне понравилось. Посмотрим, что будет летом», — приводит слова Орпика Washington Post.



В прошедшем регулярном чемпионате Орпик принял участие в 53 встречах, отметившись 9 (2+7) баллами при показателе полезности "+8" и 32 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 15 с половиной минут за игру. В семи матчах плей-офф Орпик забил один гол.

Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в Кубке Стэнли