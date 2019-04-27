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Зернову и Хартли грозит дисквалификация на четыре года

Зернову и Хартли грозит дисквалификация на четыре года
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и нападающий омского клуба Денис Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года.

Как стало известно ранее, канадский специалист и врач команды помешали сотрудникам РУСАДА провести процедуру по взятию пробы у хоккеиста во время финала Кубка Гагарина. Согласно правилам тренер или врач, препятствующие работе по снятию допинг-проб и укрывающие спортсмена, могут быть дисквалифицированы на срок до 4 лет. РУСАДА планирует открыть дело в отношении Зернова, Хартли и врача команды Дмитрия Батушенко.

В плей-офф на счету Зернова 15 матчей, в которых он забросил пять шайб и отдал четыре голевые передачи при показателе полезности «+2».

В финале Кубка Гагарина ЦСКА дважды обыграл «Авангард» в Москве со счётом 5:2 и 3:0 и дважды победил омичей в Балашихе — 2:0 и 3:2 ОТ. Автором победной шайбы в дополнительное время стал нападающий Максим Мамин.

У Зернова допинг? Офицеры ломились в раздевалку «Авангарда», их послал Хартли
Это случилось в серии с ЦСКА. Зернову и Хартли грозит четыре года дисквалификации.
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