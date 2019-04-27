Состав олимпийской сборной России на матч с командой Сербии

Олимпийская сборная России определилась с составом на второй матч международного турнира в Санкт-Петербурге с командой Сербии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 27 апреля, начало — в 19:30 мск.



Состав олимпийской сборной России:



Серебряков (Тарасов);

Рыков — Демидов, Кузьменко — Мальцев — Алтыбармакян;

Козловский — Орлович-Грудков, Марченко — Якимов — Руденков;

Волков — Зайцев, Рассейкин — Игумнов — Муранов;

Кудако — Исаев, Денисенко — Иванов — Каюмов.

В первом матче на турнире подопечные Олега Браташа обыграли сборную Норвегии U25 со счётом 7:1. Заброшенные шайбы на свой счёт записали Андрей Кузьменко (дважды), Никита Михайлов, Святослав Гребенщиков, Артём Швец-Роговой, Михаил Мальцев и Григорий Денисенко.