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Сборная России вышла в финал ЮЧМ-2019, обыграв по буллитам США

Сборная России вышла в финал ЮЧМ-2019, обыграв по буллитам США
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная России встречалась с США в полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции. Встреча закончилась со счётом 3:2 Б в пользу российской команды.

Календарь юниорского чемпионата мира — 2019

Первый период матча с участием принципиальных соперников завершился без заброшенных шайб. В концовке второго игрового отрезка сборная России осталась в меньшинстве после удаления Ивана Рогова и сумела отметиться голом в формате «4 на 5» стараниями Родиона Амирова. Американцы восстановили паритет на первых секундах третьего периода благодаря голу Коула Кофилда в большинстве. Спустя три минуты Кофилд оформил дубль, на что российская команда ответила голом Семёна Чистякова. Основное время и овертайм не выявили победителя, и судьбу встречи решили буллиты, где удача оказалась на стороне сборной России.

Во втором полуфинале сборная Швеции встретится с канадцами.

U18 ЧМ-2019
27 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
США U18
2 : 3
0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1
Россия U18
0:1 – Амиров (Шешин) – 38:24 (4x5), 1:1 – Кофилд (Хьюз, Йорк) – 40:12 (5x4), 2:1 – Кофилд (Маккарти, Зеграс) – 43:16 (5x5), 2:2 – Чистяков (Грицюк, Спиридонов) – 47:27 (5x5), 2:3 – Амиров – 70:00 ( ПБ)
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