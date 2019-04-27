Президент «Авангарда»: у Зернова не может быть положительной допинг-пробы

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал скандал, в центре которого оказались главный тренер команды Боб Хартли и нападающий Денис Зернов. По слухам, у форварда омского клуба обнаружили положительную допинг-пробу.



«Конечно, здесь есть какой-то подводный камень, надо же в хорошем сезоне какой-то негатив найти, сейчас будут его искать.



Поддерживаем ли мы Дениса? А что его поддерживать, если у него нет допинга? Мы только из прессы узнали об этом. Знаю, что у нас всё чисто, поэтому не беспокоюсь. Врачи сами в шоке. Если почитать, там наш врач тоже замешан и препятствовал допинг-пробам каким-то. Никакого официального запрета на Зернова, что он не прошёл допинг-пробу, у нас нет. У него не может быть положительной пробы», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

У Зернова допинг? Офицеры ломились в раздевалку «Авангарда», их послал Хартли Это случилось в серии с ЦСКА. Зернову и Хартли грозит четыре года дисквалификации.