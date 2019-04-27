Барбашёв — о серии с «Далласом»: расслабляться нельзя, можем играть лучше

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал победу команды со счётом 3:2 в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз». Второй матч состоится сегодня, 27 апреля.



«Первая игра всегда важна, особенно дома. Думаю, мы показали не самый лучший хоккей с первого периода. Наша команда может играть гораздо лучше. Но мы победили, это сейчас самое главное. И будем готовиться ко второму матчу. Расслабляться нельзя!



Отдельно я очень рад за Робби Фаббри, который открыл счёт с моей передачи на шестой минуте. Когда он в первом раунде вернулся в состав, то сыграл великолепно. Понимаю, как тяжело Фаббри — можно сказать, он пропустил два года. Была очень неприятная травма. Но он забил в первом периоде важнейший гол для всех нас. Считаю, что мы очень хорошо играли всем звеном. В третьем периоде выходили нечасто, потому что матч был скользким. А в целом повторю, что очень рад за Фаббри — отличный игрок! Он даёт нам много энергии», — приводит слова Барбашёва официальный сайт НХЛ.

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