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Защитник «Ванкувера» Стечер сыграет за сборную Канады на чемпионате мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Защитник «Ванкувера» Стечер сыграет за сборную Канады на чемпионате мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Трой Стечер примет участие в чемпионате мира 2019 года, который пройдёт в Словакии. Об этом сообщает Nucks News. По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» не сумел попасть в плей-офф.

Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019

В сезоне-2018/19 25-летний канадский хоккеист провёл 78 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету два гола и 21 голевая передача при показателе полезности «+9». В июле 2018 года хоккеист, который находится в системе «Кэнакс» с сезона-2016/17, подписал двухлетний контракт на $ 4,65 млн.

Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Мюррей сыграет за сборную Канады на ЧМ-2019
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