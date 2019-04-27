Защитник «Ванкувера» Стечер сыграет за сборную Канады на чемпионате мира

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Трой Стечер примет участие в чемпионате мира 2019 года, который пройдёт в Словакии. Об этом сообщает Nucks News. По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» не сумел попасть в плей-офф.



Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019



В сезоне-2018/19 25-летний канадский хоккеист провёл 78 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету два гола и 21 голевая передача при показателе полезности «+9». В июле 2018 года хоккеист, который находится в системе «Кэнакс» с сезона-2016/17, подписал двухлетний контракт на $ 4,65 млн.



Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Мюррей сыграет за сборную Канады на ЧМ-2019