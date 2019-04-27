Олимпийская сборная России разгромила Сербию на турнире в Санкт-Петербурге

Олимпийская сборная России одержала вторую победу на международном турнире в Санкт-Петербурге. Подопечные Олега Браташа обыграли Сербию со счётом 5:0.



Хозяева открыли счёт уже на 11-й секунде встречи стараниями Михаила Мальцева, и этот гол оказался единственным в первом периоде. Во втором игровом отрезке преимущество сборной России укрепили Григорий Денисенко и Кирилл Марченко. В третьей двадцатиминутке результативными бросками отметились Андрей Кузьменко и Мальцев, оформивший дубль.



В первом матче на турнире подопечные Браташа обыграли сборную Норвегии U25 со счётом 7:1. Заброшенные шайбы на свой счёт записали Андрей Кузьменко (дважды), Никита Михайлов, Святослав Гребенщиков, Артём Швец-Роговой, Михаил Мальцев и Григорий Денисенко.