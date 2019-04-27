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Олимпийская сборная России разгромила Сербию на турнире в Санкт-Петербурге

Олимпийская сборная России разгромила Сербию на турнире в Санкт-Петербурге
Хоккей / Прочие

Олимпийская сборная России одержала вторую победу на международном турнире в Санкт-Петербурге. Подопечные Олега Браташа обыграли Сербию со счётом 5:0.

Хозяева открыли счёт уже на 11-й секунде встречи стараниями Михаила Мальцева, и этот гол оказался единственным в первом периоде. Во втором игровом отрезке преимущество сборной России укрепили Григорий Денисенко и Кирилл Марченко. В третьей двадцатиминутке результативными бросками отметились Андрей Кузьменко и Мальцев, оформивший дубль.

В первом матче на турнире подопечные Браташа обыграли сборную Норвегии U25 со счётом 7:1. Заброшенные шайбы на свой счёт записали Андрей Кузьменко (дважды), Никита Михайлов, Святослав Гребенщиков, Артём Швец-Роговой, Михаил Мальцев и Григорий Денисенко.

Товарищеские матчи (сборные)
27 апреля 2019, суббота. 19:30 МСК
Россия (олимп.)
5 : 0
1:0, 2:0, 2:0
Сербия
1:0 – Мальцев (Рыков, Алтыбармакян) – 00:11 (5x5), 2:0 – Денисенко (Кудако, Иванов) – 37:06 (5x5), 3:0 – Марченко (Рыков) – 37:31 (5x5), 4:0 – Мальцев (Кузьменко, Алтыбармакян) – 40:18 (5x5), 5:0 – Кузьменко (Демидов, Алтыбармакян) – 52:34 (5x5)
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