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Роман Ротенберг сообщил, когда Овечкин и Кузнецов присоединятся к сборной России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Роман Ротенберг сообщил, когда Овечкин и Кузнецов присоединятся к сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Руководитель штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сказал, что нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов прибудут в расположение сборной 30 апреля.

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«Ребята прибудут 30 апреля. Сыграют ли они в матчах Евротура, пока говорить преждевременно», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

«Вашингтон» не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф, уступив в семи матчах «Каролине Харрикейнз». В решающей игре «столичные» дважды вели с разницей в две шайбы, но проиграли во втором овертайме.

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