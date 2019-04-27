Роман Ротенберг сообщил, когда Овечкин и Кузнецов присоединятся к сборной России

Руководитель штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сказал, что нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов прибудут в расположение сборной 30 апреля.

Календарь чемпионата мира — 2019

«Ребята прибудут 30 апреля. Сыграют ли они в матчах Евротура, пока говорить преждевременно», — приводит слова Ротенберга ТАСС.



На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



«Вашингтон» не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф, уступив в семи матчах «Каролине Харрикейнз». В решающей игре «столичные» дважды вели с разницей в две шайбы, но проиграли во втором овертайме.