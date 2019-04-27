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Защитник «Питтсбурга» Петтерссон поможет сборной Швеции на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Защитник «Питтсбурга» Петтерссон поможет сборной Швеции на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Маркус Петтерссон примет участие в чемпионате мира в составе сборной Швеции, сообщает SVT. Турнир пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая.

Календарь чемпионата мира — 2019

Сезон-2018/19 22-летний хоккеист начал в свитере «Анахайм Дакс», а затем его обменяли в «Питтсбург». Петтерссон отыграл 84 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил две шайбы, отдал 23 результативные передачи и заработал показатель полезности «+17». В плей-офф на счету шведа одна голевая передача в четырёх играх.

На грядущем чемпионате мира сборная Швеции будет играть в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Сборная Швеции выигрывала чемпионат мира 11 раз, в том числе в 2017 и 2018 годах.

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