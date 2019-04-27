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Подколзин: может, у России нет таких больших звёзд, как у США, но мы — команда

Подколзин: может, у России нет таких больших звёзд, как у США, но мы — команда
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Нападающий юниорской сборной России Василий Подколзин прокомментировал победу в полуфинале ЮЧМ-2019 с командой США (3:2 Б).

«Это большое достижение для русского хоккея и для нашей команды. К финалу надо готовиться так же, как к четвертьфиналу и полуфиналу. Мы покажем свою игру.

Кофилд и Хьюз — очень хорошие игроки, скоро они будут играть в НХЛ, в этом можно не сомневаться. Возможно, в нашей команде нет таких больших звёзд, но мы команда, это точно. Мы просто показали свою игру. Наша дисциплина перевесила класс их игроков. Вот и всё.

Как нам удалось прикрыть американцев? Постараемся оставить это в тайне. Мы просто пытались играть с ними плотно», — приводит слова Подколзина официальный сайт ИИХФ.

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