Подколзин: может, у России нет таких больших звёзд, как у США, но мы — команда

Нападающий юниорской сборной России Василий Подколзин прокомментировал победу в полуфинале ЮЧМ-2019 с командой США (3:2 Б).



«Это большое достижение для русского хоккея и для нашей команды. К финалу надо готовиться так же, как к четвертьфиналу и полуфиналу. Мы покажем свою игру.



Кофилд и Хьюз — очень хорошие игроки, скоро они будут играть в НХЛ, в этом можно не сомневаться. Возможно, в нашей команде нет таких больших звёзд, но мы команда, это точно. Мы просто показали свою игру. Наша дисциплина перевесила класс их игроков. Вот и всё.



Как нам удалось прикрыть американцев? Постараемся оставить это в тайне. Мы просто пытались играть с ними плотно», — приводит слова Подколзина официальный сайт ИИХФ.