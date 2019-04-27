Россия сыграет со Швецией в финале юниорского чемпионата мира

Юниорская сборная России встретится со шведами в финале чемпионате мира. В полуфинале подопечные Владимира Филатова обыграли американцев со счётом 3:2 Б, а шведы переиграли канадцев со счётом 4:3. Финальный матч турнира пройдёт завтра, 28 апреля, начало — в 20:30 мск.

Первый период матча с участием принципиальных соперников завершился без заброшенных шайб. В концовке второго игрового отрезка сборная России осталась в меньшинстве после удаления Ивана Рогова и сумела отметиться голом в формате «4 на 5» стараниями Родиона Амирова. Американцы восстановили паритет на первых секундах третьего периода благодаря голу Коула Кофилда в большинстве. Спустя три минуты Кофилд оформил дубль, на что российская команда ответила голом Семёна Чистякова. Основное время и овертайм не выявили победителя, и судьбу встречи решили буллиты, где удача оказалась на стороне сборной России.