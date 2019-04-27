Сушинский: никаких обвинений против нас не выдвинуто, видим лишь одни домыслы

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал слухи о положительной допинг-пробе нападающего команды Дениса Зернова и попытку главного тренера Боба Хартли помешать допинг-офицеру взять пробу у игрока.



«Не совсем понятно, каким образом внутренние документы РУСАДА одновременно в один день оказываются в двух ведущих спортивных СМИ страны. Все это вызывает большие вопросы и подозрения. А что касается дела, то РУСАДА прислало нам запрос, мы готовим ответ. Никаких конкретных обвинений против нас не выдвинуто, никаких положительных допинг-проб ни у кого нет. Сейчас мы видим лишь одни домыслы. Поэтому не обращаем внимания на слухи, работаем в штатном режиме», — сказал Сушинский в интервью пресс-службе клуба.

«У Зернова нет допинга! Хартли не грубил, просто говорил импульсивно» Максим Сушинский рассказал, как всё было на самом деле при общении «Авангарда» с допинг-офицерами.