Хьюз: будь у сборной США ещё минута, мы бы обыграли Россию в овертайме

Нападающий юниорской сборной США Джек Хьюз поделился мнением о полуфинале чемпионата мира с командой России (2:3 Б).



«Тяжёлое поражение, но завтра нам надо играть за бронзу. Постараемся выиграть этот матч. Их вратарь играл хорошо, сегодня он стоял на голове. Всё решилось по буллитам. Будь у нас ещё минута, мы бы выиграли в овертайме (США получили большинство за 46 секунд до конца овертайма, Хьюз мог забивать победный гол, но попал в штангу. – Прим. «Чемпионата»). Но они нас обыграли», — цитирует американского хоккеиста официальный сайт ИИХФ.

Российская команда вышла в финал чемпионата мира впервые с 2009 года. Последний раз золотые медали сборная России получила в 2007 году. В финале турнира подопечные Владимира Филатова встретятся с победителем матча Швеция — Канада. Решающий матч состоится завтра, 28 апреля, начало — в 20:30 мск.