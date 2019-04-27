Нападающий юниорской сборной России Родион Амиров поделился эмоциями после полуфинального матча чемпионата мира с американцами (3:2 Б).
«Это был очень тяжёлый матч. У американцев хорошая команда. Можно сказать, что на них надели медали турнира сразу, а в нас не верили. Вся команда работала, все молодцы, бились.
С каким настроением проснулся сегодня? С отличным — ведь не каждый день играешь в полуфинале чемпионата мира. Не каждому посчастливилось даже оказаться здесь.
Роль лидера? Если честно, я стараюсь не задумываться об этом. Просто выхожу и стараюсь работать на команду, мы бьёмся за страну.
Что кричали, когда прозвучала сирена? Мне кажется, все просто бросились к вратарю и кричали «ура». Порадовались немного, но уже готовимся к завтрашней игре», — цитирует Амирова официальный сайт ФХР.
Амиров: на США сразу надели медали чемпионата мира, а в Россию не верили