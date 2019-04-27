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Нападающий ЦСКА Янник Хансен завершил игровую карьеру

Нападающий ЦСКА Янник Хансен завершил игровую карьеру
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Янник Хансен завершил игровую карьеру, сообщает пресс-служба «Ванкувер Кэнакс» в «Твиттере». Контракт 33-летнего игрока с «армейцами» истекает 30 апреля 2019 года.

«Поздравляем с отличной хоккейной карьерой. Наслаждайся её завершением так, как мы радовались твоей игре в свитере «Кэнакс», — гласит сообщение в «твиттере» «Ванкувера».

В сезоне-2018/19 датчанин принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он забросил семь шайб и отдал 11 голевых передач при показателе полезности «+12». В плей-офф на счету игрока 3 (1+2) очка в девяти матчах.

Хансен отыграл 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета «Ванкувера» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего в НХЛ провёл 626 матчей и набрал 256 (109+147) очков.

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