Нападающий ЦСКА Янник Хансен завершил игровую карьеру, сообщает пресс-служба «Ванкувер Кэнакс» в «Твиттере». Контракт 33-летнего игрока с «армейцами» истекает 30 апреля 2019 года.



«Поздравляем с отличной хоккейной карьерой. Наслаждайся её завершением так, как мы радовались твоей игре в свитере «Кэнакс», — гласит сообщение в «твиттере» «Ванкувера».



В сезоне-2018/19 датчанин принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он забросил семь шайб и отдал 11 голевых передач при показателе полезности «+12». В плей-офф на счету игрока 3 (1+2) очка в девяти матчах.



Хансен отыграл 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета «Ванкувера» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего в НХЛ провёл 626 матчей и набрал 256 (109+147) очков.

Хансен: Россия приятно поразила меня, всё организовано на высоком уровне