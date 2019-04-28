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«Даллас» в гостях победил «Сент-Луис», счёт в серии стал 1-1

«Даллас» в гостях победил «Сент-Луис», счёт в серии стал 1-1
Хоккей / НХЛ

Во втором матче полуфинала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома уступил «Даллас Старз» — 2:4 (1:3; 0:0; 1:1).

Главным героем встречи стал форвард «Далласа» Роопе Хинц, который набрал 3 (2+1) очка. Двумя результативными передачами отметился Матс Цуккарелло. Голкипер гостей Бен Бишоп отразил 32 броска из 34. Самым результативным в составе «Блюз» стал защитник Колтон Парэйко, набравший 2 (1+1) очка.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 16 минут 40 секунд, нанёс три броска в створ ворот и совершил два силовых приёма. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко окончил матч с показателем полезности «-1». Иван Барбашев результативными действиями не отметился.

«Даллас» сравнял счёт в серии — 1-1. Следующий матч состоится в Далласе 30 апреля, начало – в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
27 апреля 2019, суббота. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 4
1:3, 0:0, 1:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Хинц (Цуккарелло, Дикинсон) – 07:11 (5x5), 0:2 – Хейсканен (Хинц, Цуккарелло) – 13:39 (4x4), 1:2 – Парэйко (О'Райлли, Перрон) – 14:25 (4x4), 1:3 – Янмарк (Дикинсон) – 14:51 (4x4), 2:3 – Шварц (Парэйко) – 41:48 (5x5), 2:4 – Хинц (Бенн) – 59:57 (en)
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