«Даллас» в гостях победил «Сент-Луис», счёт в серии стал 1-1

Во втором матче полуфинала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома уступил «Даллас Старз» — 2:4 (1:3; 0:0; 1:1).

Главным героем встречи стал форвард «Далласа» Роопе Хинц, который набрал 3 (2+1) очка. Двумя результативными передачами отметился Матс Цуккарелло. Голкипер гостей Бен Бишоп отразил 32 броска из 34. Самым результативным в составе «Блюз» стал защитник Колтон Парэйко, набравший 2 (1+1) очка.

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Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 16 минут 40 секунд, нанёс три броска в створ ворот и совершил два силовых приёма. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко окончил матч с показателем полезности «-1». Иван Барбашев результативными действиями не отметился.

«Даллас» сравнял счёт в серии — 1-1. Следующий матч состоится в Далласе 30 апреля, начало – в 3:00 мск.