КХЛ: в данный момент преждевременно давать комментарии о допинге Зернова

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала слухи о положительной допинг-пробе нападающего «Авангарда» Дениса Зернова.

«В КХЛ поступил запрос от Федерации хоккея России по поводу инцидента во время работы допинг-офицеров РУСАДА на матчах финальной серии Кубка Гагарина. КХЛ запросила разъяснения в клубе «Авангард» (Омская область). В данный момент преждевременно давать комментарии по случившемуся до завершения полного разбирательства по делу», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.

Ранее стало известно, что главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и врач команды Дмитрий Батушенко попытались помешать допинг-офицеру взять пробу у Зернова.

Главный тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову