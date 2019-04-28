«Бостон» — «Коламбус»: Панарин забросил две шайбы во втором периоде

Во втором матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Идёт второй период, счёт равный — 2:2. Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Первую шайбу россиянин забросил в большинстве на 22-й минуте. Ассистентами выступили Кэм Аткинсон и Сет Джонс.

Спустя 7 минут Панарин с острого угла эффектно отправил шайбу под перекладину ворот Туукка Раска. Это четвёртый гол россиянина в плей-офф. Всего на его счету 8 (4+4) очков в шести играх при показателе полезности «+3».

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В первом раунде «Коламбус» сенсационно в четырёх матчах обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» — победителя регулярного сезона. «Бостон» в семиматчевом противостоянии взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс».