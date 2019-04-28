Артемий Панарин стал главной звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.

Главной звездой дня стал нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, забросивший две шайбы и сделавший результативную передачу в игре с «Бостон Брюинз» (3:2 2ОТ, 1-1). Россиянин продлил результативную серию в нынешнем плей-офф до шести игр, установив новый рекорд «Блю Джекетс».

Второй звездой назван форвард «мундиров» Мэтт Дюшейн, забросивший решающую шайбу во втором овертайме игры с «Бостоном».

Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц, отметившийся двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей в матче с «Сент-Луис Блюз» (4:2, 1-1). Вторую шайбу финн забросил в пустые ворота.