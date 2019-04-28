Бержерон — о ключевом удалении: так случилось. Я должен был этого избежать

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал поражение во втором матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 2ОТ, 1-1). Во втором овертайме канадский форвард заработал удаление, которое было реализовано Мэттом Дюшейном.

«Да, моя клюшка попала сопернику между ног, и это один из тех игровых эпизодов, которые не так часто случаются. Но так случилось… В такой момент матча я должен был этого избежать», — сказал после матча Бержерон.

Форвард «Коламбуса» Дюшейн реализовал большинство во втором овертайме, удачно сыграв на добивании. Канадец впервые в карьере отличился в кубковом овертайме. Кроме того, он стал только вторым игроком в истории «Блю Джекетс», отличившимся в матче, где было более одного овертайма. Первым был Мэттью Калверт, в 2014 году забивший «Питтсбург Пингвинз» в матче первого раунда (4:3 2ОТ) также во втором овертайме.