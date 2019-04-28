Кэссиди: «Бостон» не справился с большинством, в сезоне наш уровень был выше

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение во втором матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 2ОТ, 1-1).

«Мы иногда отдавали шайбу сопернику, но старались не концентрироваться на этом и просто играть следующую смену. В конце концов, мы пропустили все три шайбы, после того как владели шайбой.

Большинство — это такой компоненты игры, который помогает обрести инициативу. Сегодня мы не справились с этим. Да, забили одну шайбу, но в целом в ходе всего сезона уровень нашей игры в большинстве был выше», — приводит слова Кэссиди журналист Джо Хэггерти.

Форвард «Коламбуса» Дюшейн реализовал большинство во втором овертайме, удачно сыграв на добивании. Канадец впервые в карьере отличился в кубковом овертайме. Кроме того, он стал только вторым игроком в истории «Блю Джекетс», отличившимся в матче, где было более одного овертайма.