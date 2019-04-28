Фолиньо: «Коламбус» живёт с Бобровским душа в душу

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо после победы во втором матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (3:2 2ОТ, 1-1) отметил действия Сергея Бобровского.

«Он уверен в своих силах. Он чувствует, что мы его поддерживаем. Мы считаем, что помогаем ему, а он помогает нам. Так что мы живём душа в душу в этом плане. Мы выполняем свою работу перед ним, чтобы он всё видел. А он вытаскивает сумасшедшие шайбы. Поэтому он вратарь мирового уровня. Мы не должны доводить дело до таких опасных моментов, но, если они случаются, он выручает нас. Его игра придаёт нам силы», — цитирует Фолиньо официальный сайт НХЛ.

Во втором матче противостояния российский вратарь дважды эффектным образом не позволил отличиться Бержерону.