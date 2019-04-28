Немировски: английская команда в КХЛ — это интересно. Знаю, что работа идёт

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в контрольном матче со сборной Великобритании (4:5).

«Атмосфера в Ноттингеме всегда была хорошей. Знаю, потому что здесь играл брат, и я приезжал смотреть игры плей-офф. Сегодня мы хорошо слышали российских болельщиков, видели их на трибунах. Нам, безусловно, было интересно помериться силами со сборной Великобритании, сильным соперником, попавшим в группу А на чемпионате мира. Многие наши ребята здесь впервые, имеют возможность увидеть страну, набраться опыта в этих матчах. Видно, что англичане долго играют неизменным составом, выполняют план на игру, дисциплинированны.

Английская команда в КХЛ? Думаю, это было бы очень интересно. Знаю, что работа в этом направлении идёт. Уверен, для наших клубов это был бы интересный и равный соперник», — цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.