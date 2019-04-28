Торторелла: обязательно надо отпраздновать победу — ребята должны быть довольны

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал победу во втором матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (3:2 2ОТ, 1-1).

«Не хочется проигрывать два раза подряд. Сейчас уже думаю, как нашей команде подготовиться к следующей встрече. Мы победили, и надо отпраздновать победу. Это обязательно — ребята должны быть довольны собой. А в понедельник снова за дело. Надо готовиться», — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

Форвард «Коламбуса» Мэтт Дюшейн реализовал большинство во втором овертайме, удачно сыграв на добивании. Канадец впервые в карьере отличился в кубковом овертайме. Кроме того, он стал только вторым игроком в истории «Блю Джекетс», отличившимся в матче, где было более одного овертайма. Первым был Мэттью Калверт, в 2014 году забивший «Питтсбург Пингвинз» в матче первого раунда (4:3 2ОТ) также во втором овертайме.